O jogador sueco foi preponderante para o técnico português na altura em que ambos estavam no Inter Milão, na época de 2008/2009, ajudando-o a conquistar a Liga Italiana com 10 pontos de avanço. Depois da aventura em Milão, as boas relações entre os dois foram sempre perservadas, voltando encontrar-se já esta temporada em Manchester, depois de um pedido expresso do treinador dos red devils à direção.



A história de José Mourinho com Zlatan Ibrahimovic não é nova e está perto de conhecer um novo capítulo. O técnico português quer que o Manchester United ative a cláusula no contrato do sueco que permite que fique em Old Trafford por mais dois anos, até 2019.Já com 35 anos, o experiente avançado tem sido um dos jogadores em melhor forma na Premier League, tendo já vencido o prémio de melhor jogador do mês e contando com 14 golos em 20 jogos. Dessa forma, a continuidade do astro sueco é algo que Mourinho vê com bons olhos. Zlatan Ibrahimovic tem uma cláusula no contrato que permite a extensão do vínculo por mais dois anos, jogando assim em Inglaterra até 2019, altura em que terá 37 anos.