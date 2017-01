Continuar a ler

No entanto, Mourinho admite que os desafios que esperam Marco Silva no Hull City até ao final da temporada são complicados.



"Ele continua a ter uma tarefa muito difícil em mãos, continua a ter uma grande luta com outras cinco, seis ou sete equipas para a manutenção na Premier League, mas ele é um treinador muito bom!", reconheceu.



José Mourinho abordou ainda o mercado de transferências do Hull City, elogiando a estratégia adoptada pelo clube inglês de ir buscar jogadores que já conhecem as ideias de Marco Silva.



José Mourinho deixou elogios a Marco Silva, que tomou conta do Hull City com a difícil missão de evitar a descida de divisão do emblema inglês. O técnico português não se mostrou surpreendido com o trabalho já desenvolvido pelo compatriota, porque já conhecia a sua qualidade."Já conhecia Marco Silva, não é supresa para mim. Sabia que não ia ser só aquele impacto inicial. Quando uma equipa muda de treinador, nas duas semanas seguintes há sempre um impacto, há sempre uma sensação nova, mas depois as coisas normalmente voltam ao que eram antes", começa por explicar o timoneiro do Manchester United. "Mas sabia que ele é um treinador tão bom que a equipa iria realmente melhorar".

Autor: Nuno Pombo