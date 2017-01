José Peseiro é o novo treinador do Al-Sharjah, anunciou o clube no seu site. O técnico português - que volta ao ativo apenas duas semanas depois de ter saído do Sp. Braga - regressa assim aos Emirados Árabes Unidos, depois de ter orientado o Al-Wahda entre 2013 e 2015.A duração do contrato não foi revelada pelo Al-Sharjah, estando a apresentação à imprensa marcada para segunda-feira.