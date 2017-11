O Bayern Munique não poderá contar com Joshua Kimmich para o 'clássico' frente ao Borussia Dormund. O polivalente internacional alemão, que até agora não falhou nenhum jogo, está a contas com um problema gástrico e não viajou com o resto da equipa.Kimmich, ao longo da época, fez 3 assistências e marcou um golo da Bundesliga. Mas, além do defesa/médio, o Bayern não poderá contar com Manuel Neuer, Thomas Müller, Juan Bernat e Franck Ribery para a deslocação ao Westfalenstadion.