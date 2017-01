O Galatasaray perdeu terreno na corrida ao título turco ao sair derrotado do terreno do Karabukspor por 2-1. O técnico holandês Riekerink apostou nos portugueses Josué e Bruma como titulares e o Galatasaray até se adiantou no marcador, por intermédio de Oztekin à passagem do quarto de hora de jogo.Mas na 2.ª parte, o ucraniano Seleznyov, avançado que trocou este mês o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca pelo Karabukspor, empatou aos 31 minutos de penálti, marcando no seu segundo jogo pelo clube. E já perto do final (82'), foi a vez de Deliktas sentenciar a partida a favor da equipa da casa. Assim, o Galatasaray pode ver o Besiktas (mais 2 pontos e menos um jogo) e o Basaksehir (mais 3 pontos e menos um jogo) fugirem na classificação este domingo.Refira-se que, enquanto o Besiktas de Quaresma só joga na 2.ª feira em casa do Alanyaspor de Candeias, o Basaksehir de Mossoró desloca-se ao terreno do Fenerbahçe (4.º classificado).

Autor: Hugo Neves