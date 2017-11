O Monaco tem hoje um jogo importantíssimo no que toca às aspirações pela revalidação do título de campeão francês ao receber o invencível PSG no Louis II. Até agora, só duas equipas roubaram pontos ao líder e nem na Champions conseguem travar o ataque diabólico dos parisienses. Por isso, Record falou com Josué Sá, português que defrontou o PSG em duas ocasiões pelo Anderlecht, e o central indica qual pode ser o segredo para anular Neymar, Mbappé e Cavani."É difícil responder a isso, pois estamos a falar de uma equipa muito forte e experiente, que conhece todos os momentos do jogo. Este PSG tem o ataque mais rápido que já vi ao vivo e parece mesmo ser uma equipa sem defeitos. Creio que a lição que posso retirar dos dois jogos em que os defrontámos é que o Monaco deve ser bastante agressivo a defender. Até podem deixá-los trocar a bola lá atrás, mas não podem dar um metro que seja ao ataque deles. Têm de fazer uma marcação cerrada no meio-campo", explica o antigo capitão do V. Guimarães, explicando que "o Monaco também é uma equipa muito forte e tem as suas armas".Ainda assim, Josué lembra que o PSG já ‘facilitou’ na Liga. "Vi o Montpellier-PSG e não conseguiram furar a defesa contrária, com o Pedro Mendes titular. E já empataram outro jogo no fim, não me lembro onde [em Marselha]. Se tiverem um mau dia..." Por fim, nem a Champions a meio da semana pode complicar. "Eles sabem quais são os momentos-chave na liga e vão entrar a todo o gás. Contudo, o Monaco não é uma equipa qualquer..."

Autor: Hugo Neves