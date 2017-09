Continuar a ler

Mas se o astro argentino é a sua grande referência, Aleña tinha outro ídolo quando era mais novo e atuava nas camadas jovens do Barcelona... "Procuro sempre referências em jogadores do meu perfil. Tinha um ídolo em pequeno que era o Deco. Eu era muito baixo e então gostava muito dele. Mas depois vieram Xavi, Iniesta e Messi e tento fixar-me nos jogadores da casa."



Carles Alenã, jogador espanhol e uma das novas pérolas da cantera do Barcelona, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol 'Sport', na qual falou da sua grande referência, o argentino Lionel Messi, e do seu ídolo de infância."Tento apanhar muitas coisas do Leo. Vejo todos os jogos dele, incluindo os repetidos, para depois tentar copiar, colher algumas coisas dele para levar para dentro de campo. Sobretudo vejo como se coloca, como tem aquela visão... mas depois, repetir o que ele faz é que é impossível", afirmou o médio, de 19 anos.