Continuar a ler

Os reds só venceram dois dos 12 encontros disputados este ano, cenário que o técnico quer inverter rapidamente: "O meu trabalho é fazer com que os meus jogadores sintam que podemos ganhar o próximo jogo e isso não se faz a rir durante todo o fim de semana e ignorando os problemas que temos".



Na primeira jornada do campeonato, o Liverpool derrotou o Arsenal no Emirates por 4-3, jogo recordado por Klopp de forma especial: "A primeira impressão desta época foi espetacular. Foi um jogo lindo. Ficámos muito felizes por vencer uma formação forte como o Arsenal na sua casa. Os últimos jogos contra eles têm sido espetaculares".



Ainda assim, sábado há uma história distinta para ser contada e, portanto, a maneira como encara o jogo também pode ser diferente: "É assim que funciona este trabalho. Não podemos ignorar os problemas que temos, mas estou 100 por cento otimista sobre o jogo com o Arsenal no sábado, ainda que não possa dizer que estou com o mesmo estado de espírito que tinha no início da época". Os reds só venceram dois dos 12 encontros disputados este ano, cenário que o técnico quer inverter rapidamente: "O meu trabalho é fazer com que os meus jogadores sintam que podemos ganhar o próximo jogo e isso não se faz a rir durante todo o fim de semana e ignorando os problemas que temos".Na primeira jornada do campeonato, o Liverpool derrotou o Arsenal no Emirates por 4-3, jogo recordado por Klopp de forma especial: "A primeira impressão desta época foi espetacular. Foi um jogo lindo. Ficámos muito felizes por vencer uma formação forte como o Arsenal na sua casa. Os últimos jogos contra eles têm sido espetaculares".Ainda assim, sábado há uma história distinta para ser contada e, portanto, a maneira como encara o jogo também pode ser diferente: "É assim que funciona este trabalho. Não podemos ignorar os problemas que temos, mas estou 100 por cento otimista sobre o jogo com o Arsenal no sábado, ainda que não possa dizer que estou com o mesmo estado de espírito que tinha no início da época".

Jürgen Klopp avisou esta sexta-feira que não tem sempre o mesmo estado de espírito, nomeadamente a faceta animada que normalmente lhe é conhecida."Não sou palhaço, mesmo que algumas pessoas o pensem. Não estou sempre a rir-me como um louco, sou uma pessoa normal. Todos somos influenciados pelas nossas experiências. Portanto por que havia de estar na mesma onda do início da temporada?", frisou o treinador do Liverpool na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Arsenal

Autor: Luís Miroto Simões