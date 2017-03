A rivalidade no futebol atravessa vários sectores da sociedade e até chega à... polícia! Eis que as autoridades de Manchester fizeram um apelo aos seus condutores, utilizando uma clara provocação ao rival Liverpool. "Utilize o seu telemóvel enquanto conduz a partir de hoje e arrisque-se a acabar com mais pontos na sua carta de condução do que aqueles que o Liverpool somou até fevereiro... SEIS!", escreveu a polícia de Middleton no Twitter, em alusão ao mau momento que a formação orientada por Jürgen Klopp atravessa na Premier League.Foi desta forma divertida que as autoridades locais assinalaram o primeiro dia da nova lei em Inglaterra e País de Gales que, a partir de agora, penaliza a dobrar os condutores apanhados a falar ao telemóvel: para além da perda dos referidos seis pontos na carta de condução, passam a pagar uma multa de 233 euros.Jürgen Klopp terá reagido com humor a esta iniciativa da cidade onde atuam o United e City, já que em 2017 o Liverpool tem apenas... uma vitória (frente ao Tottenham) em sete jogos.

Autor: Diogo Jesus