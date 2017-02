Continuar a ler

A situação da saída do Chelsea foi explicada por Mata que recusa alimentar a polémica. "Às vezes na vida, como no futebol, há mudanças que tens de aceitar. Quando o José [Mourinho] chegou eu mal jogava. Tive a hipótese de ir para outro grande clube [Manchester United] e isso também foi bom para o Chelsea, por isso tudo deu certo", afirmou acrescentando que quando as notícias da chegada do técnico português a Manchester vieram a público só pensou em treinar mais e melhor para se afirmar.



A alegada polémica entre Juan Mata e José Mourinho não é recente. Nos tempos em que os dois coabitaram no Chelsea - época 2013/2014 -, existiam rumores de um clima tenso na relação de ambos que levou o espanhol a sair dos blues para o Manchester United, onde agora atua. Quis o destino que se voltassem a encontrar nos red devils. As especulações sobre o futuro do médio não tardaram, alegações que o próprio desmentiu em entrevista à BBC."Foi uma razão futebolística [a saída do Chelsea], ou algo do género, mas nunca tivemos um problema pessoal. Agora estamos a trabalhar juntos e está a correr tudo muito bem", começou por esclarecer ao entrevistador e ex-internacional inglês, Gary Lineker.