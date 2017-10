Find someone who looks at you the way @D_DeGea looks at me. pic.twitter.com/MxZoAGyjqR — Juan Mata García (@juanmata8) 30 de outubro de 2017

As regras que José Mourinho tem em relação à utilização das redes sociais por parte dos jogadores das equipas que orienta merecem que se abra uma exceção para este post de Juan Mata - a reação dos adeptos do Manchester United reforça esse cenário...O médio espanhol aproveitou fotografias tiradas no treino da equipa de segunda-feira, véspera do jogo da Liga dos Campeões frente ao Benfica (esta terça-feira, em Old Trafford), em que está perto do compatriota David de Gea, para acrescentar um comentário que à hora em que este artigo está a ser escrito soma 491 comentários, 16 mil reTweets e foi 'curtido' 38 mil vezes."Encontrem alguém que olhe para vocês da forma como o De Gea olha para mim", escreveu Mata, troçando do olhar do guarda-redes.