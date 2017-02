Os exames diagnósticos realizados esta segunda-feira por Juanfran confirmaram que o lateral do Atlético Madrid vai ser obrigado a parar duas as três semanas, o que significa que ficará fora das contas de Diego Simeone no encontro da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a 21 de fevereiro, frente ao Bayer Leverkusen, e só por milagre estará em condições de participar, no dia 26, na receção ao Barcelona.O internacional espanhol sofreu uma lesão muscular de grau I-II na perna direita, que o impediu, inclusive, de participar na segunda parte do encontro do último sábado, diante do Celta de Vigo. Juanfran ficou no balneário ao intervalo, surgindo no seu lugar Vrsaljko, que, aliás, deverá assumir a titularidade, frente ao Gijón, na jornada do fim-de-semana.

Autor: João Lopes