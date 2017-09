Continuar a ler

Segundo o jornal 'La Gazzetta dello Sport', Marson explicou que a Juventus tentava controlar a pressão dos grupos de 'tifosi' mais capazes de "exercer poder de intimidação considerável sobre o clube".A secção desportiva do caso levou à condenação do presidente do clube de Turim, Andrea Agnelli, a um ano de suspensão e uma multa de 20.000 euros.A Federação de futebol italiana criticou a prática da Juventus de entregar aos ultras grandes quantidades de bilhetes para jogos, que eram depois vendidos a preços muito mais elevados, com os lucros a atraírem o crime organizado.Para o juiz, o clube tinha de saber que a prática "não era muito transparente", mas nenhum membro do clube foi acusado no caso civil, sendo que Agnelli foi ouvido como testemunha.Nessa audição, admitiu ter-se reunido com Rocco Dominello, um ultra próximo da máfia calabresa que foi condenado a mais de sete anos de prisão.