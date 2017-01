Continuar a ler

O PSG lembra que Draxler é um jogador formado no Schalke 04 e que chegou à seleção alemã com apenas 18 anos, num jogo frente à Suíça, em maio de 2012, além de ter estado também no Euro2016, em França.



O futebolista também falou ao sítio oficial do PSG, realçando a alegria e expetativa que tem em juntar-se à equipa francesa.



O Paris Saint-Germain oficializou esta terça-feira a contratação do futebolista alemão Julian Draxler, proveniente do Wolfsburgo, num contrato válido até 30 de junho de 2021."Aos 23 anos, Julian Draxler é um dos jogadores ofensivos mais importantes no futebol europeu, especialmente pela qualidade do seu 'drible', os seus cruzamentos e sentido coletivo", refere o campeão francês em comunicado.

