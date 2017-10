A longa viagem da equipa do Junior Barranquilla desde a Colômbia até ao Brasil ficou marcada por um incidente. O plantel colombiano, que vai defrontar o Sport na quinta-feira (madrugada de sexta-feira em Portugal) na 1.ª mão dos 'quartos' da Copa Sudamericana, ficou sem chuteiras.Tudo aconteceu porque o contentor que trazia as botas dos jogadores ficou retido no Panamá e o próximo voo acontece em cima do jogo com os brasileiros, segundo conta o Globo Esporte. Assim, uma das primeiras coisas que a comitiva fez quando chegou ao Brasil foi... ir às compras. No total, o Junior Barranquilla adquiriu 20 pares de botas.

Autor: Luís Miroto Simões