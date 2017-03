Continuar a ler

A remodelação do Maracanã foi estimada em cerca de 210 milhões de euros, mas o preço final saldou-se em 357 milhões. O Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro já determinou a suspensão de pagamentos às construtoras em outros contratos com o governo regional.As finanças querem que o consórcio devolva 57 milhões de euros aos cofres públicos, depois de o tribunal já ter determinado o arresto de recursos obtidos com a venda da concessão do estádio.Os documentos revelados pela Globo mostram que as irregularidades começaram logo com o projeto básico de reforma, já que o mesmo sofreu "significativas alterações", todas com maiores custos para o erário público.Aqui, destaca-se o previsto aproveitamento da arquibancada original do estádio que acabou substituída por uma nova que custou 78 milhões de euros, valor cinco vezes superior à estrutura semelhante do estádio da Cidade do Cabo, usada no Mundial2010 de futebol.As investigações ao caso de corrupção da Petrobras resultaram em revelações de ex-responsáveis da Andrade Gutiérrez, segundo as quais o governo do Rio de Janeiro favoreceu o consórcio, formando-se um cartel entre as construtoras para orientar a licitação mediante subornos.Esta denúncia levou à prisão do ex-governador Sérgio Cabral, tal como o seu secretário de obras regional, Hudson Braga.Sede da final do Mundial2014 e das cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Rio2016, o Maracanã ficou ao abandono no fim de 2016, na sequência de conflito entre o consórcio que o administra e o comité Rio2016, com os primeiros a exigir a devolução do recinto nas mesmas condições em que foi entregue, solicitando obras no mesmo.Desde finais de novembro, apenas a semana passada o Maracanã foi utilizado, com o Flamengo a usar o recinto na Taça Libertadores, depois de pagar do seu bolso cerca de 600 mil euros para reparar alguns dos problemas resultantes de três meses e meio de abandono.