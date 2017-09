A Juventus anunciou esta sexta-feira as contas relativas à temporada 2016/17, na qual registou um volume de negócios recorde, passando de 387,9 milhões de euros de receitas em 2015/16 para os 562,7 milhões apresentados agora - um crescimento de 45,1% no qual a venda de Paul Pogba ao Manchester United, por 106 milhões de euros, no ínício da época passada, foi crucial.



"A temporada 2016/17 confirma a melhora constatada nos últimos anos. Pelo terceiro ano seguido, fechamos as contas com um resultado líquido positivo", adiantou o clube italiano em comunicado, sublinhando o lucro de 42,6 milhões de euros - no exercício anterior tinha registado apenas 4,1 milhões e em 2014/16 ficara-se por 2,3 milhões.

