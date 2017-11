Continuar a ler

E como o Nápoles não conseguiu melhor do que um nulo na visita ao Chievo, a Juventus acabou mesmo por se aproximar da liderança do campeonato, somando agora apenas menos um ponto do que os napolitanos.Numa tarde marcada pela muita chuva - que obrigou mesmo ao adiamento do Lazio-Udinese -, destaque ainda para a vitória da Roma em Florença, por 4-2. Assim, a equipa da capital italiana também se aproximou do topo - tem 27 pontos, menos cinco do que o Nápoles, mas tendo ainda um jogo em atraso.