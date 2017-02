André Gomes ouve assobiadela monumental dos adeptos do Barcelona

Com um início de aventura complicado no Barcelona , André Gomes não deixa de, mesmo assim, manter um respeitável rol de interessados nos seus serviços. Uma das equipas que há muito deseja o médio português é a Juventus , que agora, segundo o 'Calciomercato', estará atenta à sua situação no Barça, procurando uma 'aberta' para avançar para a sua contratação.Um cenário que o site italiano descreve como possível, já que a direção presidida por Josep Maria Bartomeu não vê com maus olhos uma possível negociação. Nem mesmo o próprio jogador torce o nariz a essa possibilidade, isto porque, como se sabe, André Gomes é, de momento, um dos mais visados pelos adeptos do Barcelona perante a má fase da equipa.

Autor: Fábio Lima