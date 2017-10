À imagem daquilo que o Sporting fez aquando da preparação para o embate em Turim, também a Juventus dispensou o treino no Estádio José Alvalade, preferindo trabalhar no conforto, sossego e privacidade do seu centro de treinos, em Vinovo (Itália). A viagem para Lisboa está agendada para o início da tarde, estando previsto o agora habitual ‘walk around’ em Alvalade, às 17h15. Meia hora depois, Massimiliano Alegri e Buffon vão abordar o jogo com o Sporting, o qual será arbitrado pelo francês Clément Turpin.

Recorde-se que os leões perderam em Turim por 2-1 e, de modo a manterem vivas as esperanças no apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões, só a vitória interessa diante da vecchia signora.