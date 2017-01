Continuar a ler

O diário 'Il Fatto' afirmou esta quinta-feira que o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, se encontrou com o líder 'ultra' Rocco Dominello, preso pela sua ligação a Ndrangheta.De acordo com o referido jornal, a máfia calabresa tem grupos de ultras infiltrados na Juventus com o propósito de revender bilhetes fornecidos pelo clube com grandes margens de lucro.A 'vecchia signora' revela que "o promotor de Turim concluiu recentemente um levantamento de algumas famílias consideradas como pertencentes à Ndrangheta que tentaram se infiltrar em algumas atividades do clube, mas nenhum funcionário ou membro da Juventus foi objeto de qualquer investigação judicial".A Juventus é pentacampeã de Itália e lidera o campeonato com um ponto de vantagem para a Roma e menos um jogo do que a equipa romana.