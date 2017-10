A Juventus desistiu de tentar assegurar a contratação de Emre Can na reabertura do mercado, em janeiro de 2018, optando por deixar que o contrato do médio-centro alemão com o Liverpool chegue ao fim, em junho, para então concretizar a transferência a custo zero.O reforço do meio-campo da equipa italiana continua em aberto desde o final da temporada passada, ainda que tenha sido contratado Blaise Matuidi ao Paris Sain-Germain. Por isso, a possibilidade de estabelecer um acordo com o Liverpool para assim poder contar com o internacional alemão em janeiro era um dos cenários possíveis.Meios de comunicação social em Itália não fecham a porta a um negócio em janeiro com outro futebolista, perante os recorrentes problemas físicos de Sami Khedira e também de Miralem Pjanic e às dificuldades de Claudio Marchisio em voltar aos desempenhos que registava antes de sofrer uma série de graves lesões nos joelhos.