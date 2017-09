Depois de ter visto o Nápoles em grandes dificuldades para vencer, por 3-2, no reduto da recém-promovida SPAL , a Juventus, rival do Sporting na Liga dos Campeões, não podia falhar no dérbi de Turim. E a verdade é que a equipa de Massimiliano Allegri não falhou, goleando o Torino por 4-0 e mantendo-se junto aos napolitanos na frente da classificação - somam ambos 18 pontos após a 6.ª jornada.A partida desta noite teve, mais uma vez, em Paulo Dybala a principal figura. O argentino inaugurou o marcador aos 16' e fechou as contas aos 90'+1, reforçando o estatuto de melhor marcador da Serie A, com 10 golos em seis jogos. Pelo meio, a Juve beneficiou da expulsão do médio Daniele Baselli, que viu o segundo amarelo e o consequente vermelho logo aos 24'. Miralem Pjanic (40') e o ex-portista Alex Sandro (57') fizeram os restantes golos da 'vecchia signora'.Veja o direto do jogo e a classificação da Serie A