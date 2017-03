Continuar a ler





Recorde-se que os bianconeri recebem o FC Porto no dia 14 deste mês, para a 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, depois de já terem ganho 2-0 no Dragão, em jogo a contar para a 1.ª mão. Antes disso, na próxima sexta-feira, a Juventus recebe o AC Milan na 28.ª ronda da Serie A.



A Juventus empatou pela primeira vez esta época na Serie A, ao não ir além do 1-1 no Friuli, estádio da Udinese. O adversário do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões chegou mesmo a perder ao intervalo, após grande cavalgada do colombiano Zapata pelo lado esquerdo do ataque, que ganhou na força a Bonucci antes de fazer o golo na cara de Buffon.Com o ex-portista Alex Sandro no onze, a pentacampeã italiana reagiu na 2.ª parte e foi precisamente Bonucci a redimir-se do erro cometido no golo da equipa de Gigi Del Neri, antigo técnico do FC Porto. Aos 60', num livre lateral, Dybala cruzou a bola para o segundo poste onde apareceu o central italiano a ganhar no ar e a cabecear para o fundo da baliza do guardião grego Karnezis, antigo alvo do Benfica.

Autor: Hugo Neves