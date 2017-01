Continuar a ler

Luiz Gustavo era uma das opções que a Juventus tinha em carteira para reforçar o meio-campo, mas com a contratação do venezuelano Tomas Rincón ao Genóva (nove milhões de euros) esperava-se que a outras operações no mercado de inverno fossem para retocar outras posições.



A Juventus está de novo em negociações com o Wolfsburgo e poderá garantir a contratação de Luiz Gustavo dentro de três ou quatro dias, de acordo com o jornal 'Tuttosport'. A decisão de acelerar a contratação de um médio defensivo prende-se com a lesão sofrida por Mario Lemina.O internacional gabonês de 23 anos sofreu um problema nas costas esta semana, ao serviço da seleção do seu país, que disputa a CAN'2017 na condição de organizador, o qual o impedirá de competir por um mês.