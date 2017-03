Noite de azar para Kaká. O médio brasileiro do Orlando City lesionou-se com gravidade no encontro de domingo com o New York City, da jornada inaugural da liga norte-americana (MLS).Kaká contraiu um problema muscular logo aos 11 minutos e teve de ser substituído. O jogador, de 34 anos, vai agora iniciar tratamento e deverá ficar afastado dos relvados durante um mês e meio."Estou muito, muito triste por ele. Trabalhou muito na pré-época e esta podia ter sido uma grande noite. Creio que toda a gente viu a energia com que entrou na partida", afirmou o treinador Jason Kreis.

Autor: Luís Miroto Simões