Desempregado desde que terminou contrato com os Orlando City, na Major Soccer League, Kaká pode estar de regresso ao futebol italiano, mais concretamente ao AC Milan, clube que representou por duas vezes na carreira.





Continuar a ler

Kaká está em Milão e tem na agenda para os próximos dias, segundo o mesmo jornal, um encontro com o diretor geral do clube, Marco Fassone, e com o diretor desportivo, Massimiliano Mirabelli, onde lhe serão abertas as portas do clube para ocupar um cargo que pode ser de embaixador ou até na área da gestão desportiva.