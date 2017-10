Depois de Andrea Pirlo... agora foi Kaká a anunciar que vai pendurar as botas em breve. Aos 35 anos, o médio do Orlando City revelou que já não desfruta do futebol como o fazia há alguns anos. "[O fim da carreira] vai chegar depressa. Jogar futebol já não é um prazer para mim pois sofro muito quando acabo os jogos. O meu corpo lembra-me que tenho 35 anos e já nada é como antes", assegurou ao site Globoesporte o antigo internacional brasileiro, que brilhou em clubes como São Paulo, Milan e Real Madrid.Ainda assim, Kaká não pensa deixar o mundo do futebol porque o objetivo seguinte é iniciar a carreira de treinador... seguindo o exemplo de Zidane. "Fazer como ele pode mesmo ser uma boa ideia. Tenho de completar os cursos para ser treinador e começar nas categorias inferiores de um clube. Gostaria imenso de ter essa oportunidade", confessou Kaká, com o São Paulo a ser uma forte hipótese para tal.