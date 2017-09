Continuar a ler

Os merengues somam também seis pontos em duas jornadas da Liga dos Campeões, depois do triunfo em casa do Borussia Dortmund (3-1), no qual Cristiano Ronaldo apontou dois golos (Gareth Bale abriu o marcador). "Kane e Ronaldo na mesma equipa? Mas por que é que tinhas de escolher? O Harry é especial diante da baliza e é isso que o torna num dos melhores. Todos os avançados que estão a este nível têm algo de especial. São matadores. O Harry tem esta habilidade única", reforçou o treinador dos spurs, que lideram o Grupo H da Liga dos Campeões exatamente com o mesmo registo do Real Madrid, que é o próximo adversaário (17 de outubro, no Estádio Santiago Bernabéu).Os merengues somam também seis pontos em duas jornadas da Liga dos Campeões, depois do triunfo em casa do Borussia Dortmund (3-1), no qual Cristiano Ronaldo apontou dois golos (Gareth Bale abriu o marcador).

O treinador do Tottenham deixou implícito que Harry Kane é melhor do que... Cristiano Ronaldo. Mauricio Pochettino fez esta referência após o triunfo sobre o APOEL, no qual os três golos da sua equipa foram apontados pelo avançado internacional inglês."O Cristiano Ronaldo é fantástico, um dos melhores [do Mundo], o Harry Kane é um dos melhores também e talvez seja ainda melhor porque é mais novo. Mas não posso falar muito sobre isso porque ambos são fantásticos, daquel tipo de futebolistas que queres ter na tua equipa", adiantou Pochettino.