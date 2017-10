Harry Kane e Cristiano Ronaldo são duas autênticas máquinas de fazer golos e, ao que parece, também partilham uma boa relação fora do campo. O avançado inglês, que na terça-feira enfrentou o Real Madrid, admitiu que CR7 é uma das suas referências e confessou que, depois de ter trocado camisola com o português, agora vai tratar de a emoldurar."Pedi-lhe a camisola no final. Foi um grande exemplo para mim no meu crescimento. É uma boa camisola para ter e vou ter de a emoldurar. Eu também lhe dei a minha, mas não sei o que fará com ela", disse o internacional inglês, de 23 anos, que é a grande referência ofensiva do Tottenham já há algum tempo.As suas atuações são alvo de bastantes elogios, conforme sucedeu na terça-feira, com Zinedine Zidane a elogiar o seu papel, mas o avançado opta por dividir os louros com os colegas. "Tento usar essas palavras como algo de positivo. Já disse no passado que esses comentários positivos ajudam um avançado e acabou por usar isso como motivação. Não apenas eu, mas também toda a equipa. Estamos todos a trabalhar muito, mas quando tens um avançado que marca golos é normal que toda a gente fale dele. Encaro isso como algo positivo e procurar usá-lo para ganhar confiança", admitiu o avançado.

Autor: Fábio Lima