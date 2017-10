O Paris Saint-Germain (PSG) perdeu a 'corrida' à contratação de N'Golo Kanté para o Chelsea no verão de 2016 por causa de uma decisão do médio internacional francês que nada teve que ver com dinheiro."Não me arrependo de ter recusado a proposta do PSG", explicou Kanté em entrevista ao jornal 'Le Parisien', explicando porquê: "Recebi propostas quando estava no Leicester, mas a minha prioridade era continua a jogar na Premier League.""Assim que fui contactado pelo Chelsea, falei com o treinador e a empatia entre nós foi imediata", assinalou ainda o médio, reforçando a importância da Premier League face à Ligue 1 e ao clube mais importante do seu país, que este verão contratou Neymar ao Barcelona, numa transferência registada por 222 milhões de euros.