Aitor Karanka não esquece os tempos em que trabalhou como adjunto de José Mourinho no Real Madrid e reconhece-lhe os talentos de "melhor treinador do Mundo", bem à frente do antigo 'rival', Pep Guardiola. Disso mesmo fez questão de dar conta o agora treinador do Middlesbrough que este sábado (12H15) defronta o Manchester City para a Taça de Inglaterra, equipa orientada por... Guardiola."Guardiola não é o melhor treinador do Mundo, o melhor do Mundo é Mourinho. Já o demonstrou no FC Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid e agora no Manchester United. Foi o melhor em Espanha e continua a sê-lo. Nunca trabalhei com Pep, mas o José começou esta temporada com críticas e já ganhou dois títulos com o Manchester United. Para mim, ele é o melhor. O City está a 10 pontos do líder e Guardiola é tão bom que já lhes deu o título", afirmou em entrevista ao 'Daily Mail'.E prosseguiu: "Guardiola precisa de ganhar uma Premier League. Já demonstrou que pode ganhar títulos em Espanha e na Alemanha e provavelmente acreditou que podia fazer o mesmo em Inglaterra. Mas não se deu conta do quão diferente é este futebol, mas agora já sabe como é difícil. Tem jogadores muito bons, mas a mentalidade é outra e leva algum tempo até assumir isso".

Autor: Sofia Lobato