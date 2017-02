I would like to thank Claudio for everything he's done for Leicester City Football Club, and for me personally. He deserves massive respect and huge credit for what he achieved here with us. Thanks boss. Uma publicação partilhada por Kasper Schmeichel (@kasperschmeichel) a Fev 24, 2017 às 12:58 PST

Kasper Schmeichel agradeceu esta sexta-feira publicamente pelo trabalho de Claudio Ranieri à frente do Leicester City . O guarda-redes reagiu desta forma ao despedimento do técnico, consumado na quinta-feira."Queria agradecer ao Claudio por tudo o que ele fez pelo Leicester e por mim. Merece todo o respeito e um enorme mérito por o que atingiu connosco. Obrigado míster", escreveu o guardião numa publicação no Instagram.

Autor: Luís Miroto Simões