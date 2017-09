Continuar a ler

"Não há necessidade de fazer aquilo, pois o adversário nunca teria oportunidade de cabecear sem oposição. Vemos muitas coisas destas a acontecerem nos campos e fico feliz por os jogadores estarem a ser punidos pois, como disse, é uma forma de fazer batota", reforçou Keane, encerrando assim mais uma série de críticas a David Luiz. "Preguiçoso? Preguiçoso é pouco. Ele é preguiçoso e batoteiro e está a deixar ficar mal os seus companheiros de equipa. Não tem desculpa. E fazer uma coisa destas num jogos tão importante como este... Ele sabe bem o que anda a fazer, anda para ali... reparem que ele nem sequer argumenta."

O Chelsea venceu no terreno do Atlético Madrid mas o jogo não começou bem devido a um penálti cometido por David Luiz sobre Lucas Hernández, aos 40 minutos, que Antoine Griezmann converteu. Os ingleses só deram a volta ao resultado no tempo extra (Muchy Batshuayi fez o 2-1 aos 90'+4) e aquele lance foi objeto de análise sobretudo em programas das estações televisões britânicas como a ITV, onde Roy Keane arrasou uma vez mais o defesa-central brasileiro."Na verdade, aquilo é de loucos. Ele está a fazer batota. Aquilo é uma forma de batota. Agarrar o adversário pela camisola quando não há necessidade... como é evidente é uma decisão acertada do árbitro. Agora o motivo que levou o jogador a fazer aquilo ultrapassa-me por completo porque ele tem outros companheiros à sua volta para o ajudarem no canto", começou por dizer o antigo médio defesivo internacional irlandês do Manchester United, pegando depois na deixa do apresentador: