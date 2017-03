Continuar a ler

Segundo um relatório policial a que a imprensa alemã teve acesso, as autoridades fazem referência a uma vítima, sem nunca revelar o nome de Kevin Grosskreutz, que terá sido transportada ao hospital, com uma lesão na cabeça, causada por um murro, durante um desentendimento entre dois grupos, do qual resultou a detenção de quatro indivíduos, adianta ainda a ESPN Brasil.Um ano depois Joachim Low decidir integrar Grosskreutz na convocatória para o Campeonato do Mundo disputado no Brasil, o dianteiro trocou o Borussia Dortmund pelo Galatasaray, da Turquia, onde permaneceu apenas um ano, regressando a Alemanha no início desta temporada, para representar o Estugarda no segundo escalão do futebol alemão.