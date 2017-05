Continuar a ler

O ganês, que nasceu na Alemanha, iniciou a carreira em 2004, ao serviço da equipa B do Hertha de Berlim, sendo promovido à equipa principal um ano depois.Em 2007 foi contratado pelo Tottenham, regressando a Alemanha dois anos depois, após empréstimo dos ingleses ao Borussia de Dortmund.Em 2009 assinou pelos também ingleses do Portsmouth, transferindo-se em 2011 para os italianos do AC Milan.Entre 2013 e 2015 vestiu a camisola do Schalke 04, regressando ao AC Milan em 2015/2016.Cumprida uma época com os italianos, Boateng transferiu-se para o Las Palmas.A uma jornada do final do campeonato, o Las Palmas ocupa o 14.º lugar, com 39 pontos, referentes a dez vitórias, nove empates e 18 derrotas.O Las Palmas encerra a campanha na liga espanhola este sábado, quando visitar o Deportivo, na Corunha.