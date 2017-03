Kévin Rodrigues tem alinhado na equipa B da Real Sociedad mas já se estreou esta época na equipa principal, sob as ordens de Eusebio Sacristán, cumprindo os 90 minutos frente ao Real Madrid, no Santiago Bernabéu, a 29 de janeiro.

O luso-francês Kévin Rodrigues prolongou a ligação à Real Sociedad , assinando um novo contrato com o clube espanhol válido até junho de 2020. O jogador de 22 anos estava inicialmente vinculado até 2018, depois de ter chegado à turma basca no verão de 2015, vindo do Dijon.Médio ofensivo de origem mas ultimamente utilizado também como lateral esquerdo, o jovem nascido em Bayonne (França) é filho de pais portugueses e esteve presente na última convocatória de Rui Jorge para a Seleção Nacional de sub-21, apesar de alinhado pelos sub-18 e sub-19 franceses.