Keylor Navas afirmou esta sexta-feira que o Real Madrid fixa sempre como meta conquistar o campeonato espanhol e a Liga dos Campeões. O guarda-redes reiterou assim a ambição merengue."Vamos lutar por cada prova até ao fim. Para uma equipa como o Real Madrid, vencer o campeonato e a Liga dos Campeões está sempre nos objetivos. Sabemos que, se queremos vencer a Champions, temos de ganhar a quem nos calhar. Estamos tranquilos, pensando sempre no nosso trabalho. Se jogarmos com vontade de dar tudo, é provável que as coisas corram bem. Claro que vejo o Real Madrid com possibilidades de ganhar a Champions", frisou, à margem de um compromisso publicitário.Em todo o caso, o guardião avisou que "há que ter humildade", porque "ainda faltam muitos jogos". O mexicano abordou ainda uma hipotética conquista da liga como sendo algo especial para a sua carreira: "É um título que ainda não tenho. Estamos no bom caminho".

Autor: Luís Miroto Simões