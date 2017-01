A peça que faltava a Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, para conseguir endireitar um ano de 2017 que nasceu torto, embarca esta segunda-feira num jacto privado a caminho de Anfield Road. Sadio Mané, avançado que estava ao serviço da seleção do Senegal na CAN’2017, vai poder finalmente regressar a Inglaterra e ajudar os reds a voltarem às vitórias., o Liverpool só ganhou um jogo, frente ao Plymouth para a Taça de Inglaterra, e a sua ausência é considerada o principal motivo para má forma da equipa.O treinador germânico falou esta segunda-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Chelsea e disse que só depois do senegalês chegar é que verá se poderá ser opção para o embate da 23.ª jornada da Premier League. "Falei com ele e está tudo bem até agora. Claro que estará cá amanhã e aí teremos de tomar uma decisão", explicou Klopp.O avião chegou ao Gabão ainda no domingo, um dia depois da seleção do Senegal ter sido afastada pelos Camarões , mas o jogador só foi autorizado a embarcar esta segunda-feira, provocando algum desconforto no clube inglês que vê assim mais difícil a presença de Mané no clássico de terça-feira.