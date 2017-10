Continuar a ler

"Só perdemos um jogo até agora na Premier League. Toda a gente pôde ver que não estamos muito longe [da prestação] do Manchester United. Acho que os meus rapazes estiveram bem", prosseguiu o treinador alemão, reforçando:



"Temos de pensar que o nosso desempenho e a nossa situação não é pior depois deste jogo. Todos puderam ver que jogámos para vencer. Houve uma série de grandes desempenhos individuais na nossa equipa num jogo que foi muito difícil."



O Liverpool dominou o jogo frente ao Manchester United na tarde deste sábado, mas acabou não não conseguiu marcar qualquer golo. Resignado com o empate cedido em casa (0-0), Jürgen Klopp criticou a estratégia do homólogo José Mourinho."No Liverpool de certeza que não se pode jogar desta forma [defensiva], mas no Manchester United não há problema. O Manchester United veio cá jogar para o empate e conseguiu o ponto que queria. Nós queríamos os três pontos e não os conseguimos", começou por dizer Klopp na análise que fez à partida da 8.ª jornada da Premier League.