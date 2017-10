Continuar a ler

"Quando coloquei o Lingard e o Rashford esperava que ele me desse mais espaço para contra-atacar, mas não o fez. Sei que provavelmente pensam que nós fomos defensivos e eles ofensivos, mas se jogas em casa e não mexes nada... Não sei... Estava à espera e ele não o fez. Mas creio que fez bem, sinceramente", admitiu."O jogo nunca esteve partido. Eles pressionaram alto e recuperavam a bola, por isso acho que foram muito bom no ponto de vista defensivo. A única chance que tive para mudar o rumo do jogo era colocando jogadores de um para um, jogadores com velocidade, e talvez aí o jogo mudasse, mas não o fizeram", acrescentou, deixando uma 'bicada' final ao seu adversário: "para mim a segunda parte foi como xadrez, mas o meu adversário não me abriu a porta para ganhar o jogo".