Klopp não se mostra muito preocupado por o italiano Carrera, treinador do Spartak, ter pedido dicas a Conte, compatriota que dirige o Chelsea, acerca do Liverpool. "Ganhámos ao Chelsea na época passada. Por isso, provavelmente não lhe terá dito grande coisa...", vincou.O Spartak atravessa uma conjuntura pouco famosa – uma vitória nos últimos quatro jogos –, tendo Carrera aproveitado o facto de ser amigo de Conte para tentar inverter a situação já hoje. "Telefonei-lhe um destes dias, mas não falámos só sobre o Liverpool. Conversámos também acerca das nossas famílias e sobre assuntos privados", confessou o treinador do Spartak, analisando de forma curiosa a pequena crise que afeta a equipa: "Apesar de tudo o que temos passado continuamos a ser uma família. Os maridos e as mulheres também têm problemas e, por vezes, acabam mesmo por divorciar-se. É normal! Mas mantemo-nos unidos e continuamos a tentar encontrar uma solução para sairmos da situação em que nos encontramos."Quincy Promes, avançado holandês do Spartak, está em dúvida, tudo indicando que não vai enfrentar uma das equipas que o têm observado atentamente. "É um jogador muito bom. É veloz e faz a diferença nas situações de um contra um. Nada mais posso dizer...", referiu Klopp.