"O Leicester só levantou a cabeça depois do primeiro golo. Foi uma grande mudança. Momentos como este mudam o jogo, umas vezes tens oportunidade para os provocar, outras vezes dás por ti no lado errado da barricada. E é isso. O facto de consentirmos golos assim deixa-me mesmo muito indisposto", prosseguiu Klopp, vincando:

"Continuamos a ser uma boa equipa, embora isso não pareça após este jogo. Queríamos continuar nesta competição e ninguém quer saber de quem jogou melhor na primeira parte. Mas a história deste jogo é muito fácil de contar: fomos a melhor equipa na primeira parte, praticamos bom futebol mas não marcámos golos, algo que acontece no futebol. Mas enquanto continuarmos a sofrer golos desta forma vai ser muito difícil."



O estado de graça de Jürgen Klopp no Liverpool chegou ao fim e a temporada está apenas no início. Os reds foram eliminados da Taça da Liga pelo Leicester na noite de terça-feira sofrendo golos que voltaram a demonstrar grande fragilidade defensiva, o que motivou uma reação enérgica de Jürgen Klopp na flash interview à Sky Sports após o jogo no King Power Stadium."Estou farto de golos destes. O Leicester manteve-se 'vivo' no jogo porque nós não fomos eficientes nem suficientemente frios. Eles marcaram com grande facilidade", salientou o treinador, referindo-se às jogadas dos foxes concretizadas por Shinji Okazaki (65') e, esta última na sequência de um lançamento,, na Liga dos Campeões, na semana passada.