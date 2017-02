Continuar a ler

"Estou impressionado, o que é que posso dizer? Muitos dos nossos rapazes estiveram lá [em Old Trafford] e foi um jogo interessante de ver ao vivo. Eles defrontaram o United três vezes, o que não é fácil. Jogaram mesmo muito bem. [Marco] Silva é, sem dúvida, um bom treinador", afirmou Klopp, em conferência de imprensa, prosseguindo na análise:



"Nos últimos 20 minutos passaram por dificuldades pois o United recorreu a bolas longas. O Hull está nos últimos lugares da classificação [19.º]? Não parece. É uma equipa que consegue criar. Tiveram de jogar muito atrás nos últimos 20 minutos, mas são uma equipa que joga à bola. Temos de mostar que somos melhores do que eles no relvado, mas será difícil." "Estou impressionado, o que é que posso dizer? Muitos dos nossos rapazes estiveram lá [em Old Trafford] e foi um jogo interessante de ver ao vivo. Eles defrontaram o United três vezes, o que não é fácil. Jogaram mesmo muito bem. [Marco] Silva é, sem dúvida, um bom treinador", afirmou Klopp, em conferência de imprensa, prosseguindo na análise:"Nos últimos 20 minutos passaram por dificuldades pois o United recorreu a bolas longas. O Hull está nos últimos lugares da classificação [19.º]? Não parece. É uma equipa que consegue criar. Tiveram de jogar muito atrás nos últimos 20 minutos, mas são uma equipa que joga à bola. Temos de mostar que somos melhores do que eles no relvado, mas será difícil."

O Liverpool desloca-se a casa do Hull City e Jürgen Klopp mostra-se impressionado com o percurso que o adversário de sábado (15 horas) tem vindo a fazer desde que Marco Silva assumiu o comando técnico da equipa, com três vitórias, um empate e três derrotas entre jogos da Premier League, Taça de Inglaterra e Taça da Liga.O treinador alemão elogia o homólogo português, destacando o empate arrancado em Old Trafford, frente ao Manchester United, na noite de quarta-fera, naquele que foi o terceiro embate dos tigers frente aos red devils.