Ronald Koeman deixou esta sexta-feira um alerta aos seus jogadores: poderá haver saídas no plantel, porque há elementos que não encaixam na equipa pretendida."A maioria dos jogadores está ciente da situação. Alguns dos que integram atualmente o plantel não têm futuro no Everton", referiu o técnico aos jornalistas.Koeman deixou no ar a hipótese de voltar ao mercado, após já ter assegurado a contratação de Schneiderlin: "Continuamos a trabalhar para melhorar a equipa e, se pudermos trazer mais um ou dois jogadores, vamos fazê-lo. Mas reparem na situação do Schneiderlin. Já estávamos interessados jo jogador há muito tempo, mas não é fácil fechar uma transferência e por vezes demora mais do que o esperado. Sabemos que temos até ao final de janeiro".

Autor: Luís Miroto Simões