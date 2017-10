A rede social Twitter foi o meio que Ronald Koeman escolheu para falar pela primeira vez da saída do cargo de treinador do Everton, decidida na segunda-feira após a derrota em casa frente ao Arsenal (5-2), no domingo."Como é natural nesta altura sinto-me desiludido, mas desejo boa sorte à equipa para o futuro", escreveu o holandês na curta nota onde começa com uma série de agradecimentos, primeiro "aos jogadores e funcionários pelo trabalho desenvolvido e empenho durante os 16 meses em que estive no cargo de treinador do Everton.""Quero agradecer também a Bill Kenwright [presidente] e a Farhad Moshiri [acionista maioritário] e ao conselho de administração pela oportunidade de ter trabalhado num grande clube e aos adeptos também, pela paixão com que apoiam o clube", prosseguiu Koeman.