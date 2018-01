O treinador holandês de 54 anos passou depois dos saints para o Everton em 2016, acabando despedido a 23 de outubro de 2017 depois de uma sucessão de maus resultados.

A federação holandesa está a negociar com Ronald Koeman, o treinador desejado para suceder a Dick Advocaat no cargo de selecionador nacional depois do fracasso que foi a qualificação para o Mundial'2018.Koeman já era a primeira escolha no verão de 2014 quando o objetivo dos dirigentes federativos era encontrar sucesso para Guus Hiddink, mas o técnico acabou por aceitar a proposta do Southampton, de onde saiu Mauricio Pochettino (Tottenham).