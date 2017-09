Continuar a ler

"Não estou satisfeito com a forma como começámos a temporada, mas sejam um pouco mais realistas em relação ao Everton. Se o [Henrikh] Mkhitaryan tem um ano para se adaptar à Premier League, então nós temos oito novos jogadores aos quais eu talvez tenha de dar um ano para que se adaptem. Precisamos de tempo, mas isso é difícil no futebol.""Não merecíamos isto. O United não me estava a impressionar, mas eles foram uma equipa cirúrgica. Às vezes na vida e também no futebol recebes mais do que mereces. Penso que nós hoje recebemos menos, mas tudo se resume a marcar golos e a não cometer erros, como sucedeu no segundo golo", encerrou Koeman, referindo-se aos golos de Mkhitaryan, Romelu Lukaku e Anthony Martial (penálti), apontados nos últimos sete minutos de jogo.