A Espanha ainda não está apurada para o Mundial'2018, mas no país vizinho, enquanto a seleção está concentrada, o tema mais falado não é o jogo jogado ou as eventuais opções de Julen Lopetegui, mas sim o caso a envolver Gerard Piqué. Ora, perante tanta conversa à volta desse assunto, Koke perdeu a paciência esta terça-feira, na conferência de imprensa, admitiu estar já farto..."Esse tema já cansa um bocadinho. Sempre a falar do mesmo... Somos profissionais e queremos apenas concentrar-nos em jogar futebol e pensar apenas no jogo da Albânia", confessou o médio do At. Madrid, que prefere apontar baterias ao duelo de sexta-feira.Já Thiago, que foi colega de equipa de Piqué em Barcelona, defendeu o espírito de compromisso do seu companheiro de seleção. "O Gerard está como sempre, com o mesmo comprometimento, a mesma atitude e a mesma alegria que nos dá sempre. Apenas viemos aqui para jogar futebol e não estamos confortáveis ao não termos a oportunidade de falar de futebol e dos jogos com a Albânia e Israel".

Autor: Fábio Lima