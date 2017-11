Vincent Kompany acredita que o Manchester City deve manter-se concentrado. A atravessar uma excelente fase (16 vitórias consecutivas em todas as competições), o capitão está muito satisfeito pelo percurso dos citizens, mas sublinha que a equipa não se deve desleixar."É excecional, mas ainda é o início da época e devemos colocar essa boa fase de lado para nos concentrarmos no próximo jogo. Acredito que podemos continuar este início especial. Mas ainda não conquistámos nada, por isso, temos de manter a calma. Espero que isto seja o início de uma bonita história", afirmou, em declarações ao site do clube.O Manchester City prepara-se para defrontar o Feyenoord naquele que será o penúltimo jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Autor: Bruno Dias